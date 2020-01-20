البترول: نتوقع اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة وقعت 9 اتفاقيات بترولية باستثمارات 452 مليون دولار كحد أدنى. وتابع عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحريرعلى قناة صدى البلد "تم توقيع 4 اتفاقيات أخرى منذ أسبوع، حيث يصل إجمالى الاتفاقيات البترولية الموقعة منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد البلاد إلى 83 اتفاقية»، متوقعا التوصل إلى اكتشافات بترول وغاز جديدة خلال الفترة المقبلة. وأضاف المتحدث باسم البترول «التعاقد مع الشركات العالمية في مجال البترول والغاز يؤكد استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية بمصر». Advertisements وتابع «نطمئن المصريين بأن قطاع البترول يضع على رأس أولوياته توفير المنتجات البترولية للشعب المصرى، والوضع أصبح مختلفا عما كان يحدث فى الماضى من انقطاع للكهرباء ووجود طوابير أمام منافذ بيع أسطوانات الغاز». واختتم عبد العزيز "نعتبر عام 2019 عام البترول بسبب الإنجازات الضخمة التي حققناها". وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ترأس أعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول لاعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالى 2020/2021، وخلال الجمعية وجه الوزير بالاستمرار فى تنفيذ برنامج تطوير التسهيلات الإنتاجية والبنية الأساسية، وشدد على سرعة إنجاز المشروعات الاستكشافية والتنموية فى حقول الشركة والالتزام بالجدول الزمنى للمساهمة فى تحقيق خطط القطاع لزيادة الإنتاج، خاصة من الزيت الخام، كما شدد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وتحقيق أعلى درجات السلامة والتوافق البيئى بمناطق الإنتاج، مطالباً كذلك بالتركيز على استكشاف فرص ومشروعات جديدة تحقق نقلة نوعية ملموسة للشركة وتسهم في إضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطيات، معرباً عن ثقته الكاملة فى أن الشركة العامة للبترول لديها من القدرات والكوادر المؤهلة والعناصر الشابة المتميزة التي تؤهلها لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة.

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