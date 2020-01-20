شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة السيارات: 35 ألف جنيه متوسط انخفاض أسعار "الكورى" بعد تراجع الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات مصر، أن أسعار السيارات تراجعت فى السوق المصرية لبعض الأنواع الكورى بنحو 25 وحتى 35 ألف جنيه، حيث بدأت الشركات فى تخفيض الأسعار فى صورة عروض على أن تستقر فى أسعارها المخفضة بعد استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، موضحا أن الانخفاض بدأ مع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ الأسابيع الماضية.

وأضاف أبو المجد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات فى أسعار السيارات وتبدأ مختلف الأنواع في التخفيض تماشيا مع تراجع الدولار، موضحا أن الدولار مرتبط إرتباط وثيق مع قطاع السيارات، أما تسعير الدولار الجمركى أمام الواردات لا يؤثر في انخفاضه على قطاع السيارات، حيث أن الواردات من السيارات تعمل وفقا لسعر الدولار الحر وليس الدولار الجمركى، حيث أن وزارة المالية تحاسب قطاع السيارات على كونه من السلع الاستفزازية فى واردتها.

وأوضح، أن الفترة الحالية تعتبر فرصة لترقب الأسعار كأفضل وقت للشراء مع استمرار تراجع الدولار، خاصة لبعض الأنواع التى تهم الفئة المتوسطة من المجتمع، حيث تحركت سريعا لتواكب الانخفاضات الحالية، وتقديم أفضل الأسعار للمستهلكين.

من الجدير بالذكر، أن سعر صرف الدولار تراجع منذ الأسبوع الماضى بكميات كبيرة ليواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى بعد ارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنوك المصرية من الدولار، ووصل سعر الدولار اليوم الاثنين 20 -1 -2020 أمام الجنيه المصرى 15.76جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره صباحا 15.79جنيه للشراء، 15.89جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك التجارى الدولى cib مسجلا 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره صباحا 15.76جنيه للشراء، 15.86جنيه للبيع.