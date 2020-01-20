22 مشروعا للإسكان في الشرقية توفر 18807 وحدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام
شدد وزير الإسكان ماجد الحقيل، خلال لقائه المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية بمشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال جميع الأعمال، وتطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم. وتضم المنطقة الشرقية 22 مشروعا لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، توفر 18807 وحدات سكنية
وكان الحقيل تفقد أمس الأول عددا من مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص بالشرقية، منها مشروعا إطلالة البحر، وسرايا الغروب في الخبر وثلاثة مشاريع في الدمام، هي: البيرق، الفريدة، وواحة الدمام، والتقى خلالها عددا من المطورين العقاريين في المنطقة.
بدوره أوضح نائب رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية صالح الدوسري أن ورش العمل التي عقدتها الوزارة مع المطورين والمقاولين وبالتعاون مع وزارات وجهات حكومية ذات علاقة، أسهمت بشكل كبير في تقدم مشاريع الإسكان في طريق تحقيق أهداف الرؤية الوطنية في تملك المواطنين المساكن.
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