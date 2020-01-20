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«سكني» يقدم عروضا خاصة لمنسوبي السياحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الإسكان أمس اتفاقية تعاون، تهدف إلى تقديم «برنامج سكني» خدمات سكنية لمنسوبي «السياحة» المستحقين للدعم السكني. ومثل هيئة السياحة والتراث الوطني في الاتفاقية نائب الرئيس فاروق الخزيم فيما مثل وزارة الإسكان المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن سعيد. وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين «سكني» والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الهيئة، تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر عدد من الجهات التمويلية التي ستوجد في معرض سكني الذي يقام داخل مقر الهيئة للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج «سكني».



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