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مناقشة مشروع تطوير نظام حماية حقوق المؤلف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ناقشت ورشة عمل مشروع تطوير نظام حماية حقوق المؤلف، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بمجال حقوق المؤلف من القطاعين العام والخاص، وذلك في مقر الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرياض.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز السويلم أهمية الورشة لما لها من دور كبير في تطوير نظام حماية حقوق المؤلف، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت خطة عمل لتطوير أنظمة الملكية الفكرية، إذ بدأت بمشروع تطوير نظام حماية حقوق المؤلف الصادر، تحقيقا لأهداف الهيئة في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وإعمالا لاختصاص الهيئة في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

وتضمنت الورشة محاور عدة، منها مستجدات التشريعات والأنظمة، واختصاصات الهيئة بتنفيذ وتطبيق النظام محل التطوير، وأهداف مشروع تطوير النظام، كما تطرقت الورشة إلى الأسباب التي دعت إلى إعداد المشروع، ومواطن التعديل والتطوير والإضافة في مشروع النظام المطور، ومسار المنازعات والدعاوى الناشئة عن مخالفة نظام حماية حقوق المؤلف.