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دمج مشروع فلل الأوركيدز في برامج وزارة الإسكان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الرياض اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان لدمج واعتماد مشروع «فلل الأوركيدز» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كجزء من برامج وزارة الإسكان لتنظيم الدعم السكني للمواطنين ولائحته التنفيذية.

ويضم المشروع الواقع على مساحة 1,580,322 مترا مربعا 2580 وحدة سكنية سيجري تخصيص 2248 فيلا سكنية وتاون هاوس منها لمستفيدي الدعم السكني.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي في إطار الشراكة والتعاون المستمرين بين الوزارة والمدينة الاقتصادية، التي تهدف من خلالها الوزارة إلى توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة للمواطنين المؤهلين للحصول على الدعم السكني

وفقا لتنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية، من خلال برامج متنوعة توفرها بالتعاون والشراكة مع الجهات التابعة لها، أو المرتبطة بها من ناحية وشركائها من القطاع الخاص من ناحية أخرى.

وعد لنجاوي مشروع «فلل الأوركيدز» أحد برامج جودة الحياة للمدينة الاقتصادية المواكبة لرؤية المملكة 2030 التي من ضمن أهدافها توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل.