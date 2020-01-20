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62 متدربا ومتدربة في برنامج أكاديمية هدف للقيادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، برنامج أكاديمية هدف للقيادة للمجموعتين السابعة والثامنة اللتين ستقدمان باللغة العربية في الرياض وجدة، بمشاركة 62 متدربا ومتدربة، 32 في الرياض و30 في جدة. وأكد الصندوق أن البرنامج يرتكز على ست مراحل، تبدأ بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريبا مباشرا مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمتد 6 أسابيع؛ يطبق المتدربون ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة، يتلقى المشاركون تدريبا مباشرا مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة تقدم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج، وترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.



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