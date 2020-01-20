قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات بسبب أعمال الصيانة



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدد من المناطق بالمحافظة لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعه التاسعة صبح غدا الثلاثاء وحتي الساعه الثالثة عصر نفس اليوم، نظراً لأعمال اللحامات على خط مياه قطر 600 م3 وذلك لأعمال القوات المسلحة بشارع الحجاز.

وحددت الشركة 8 مناطق بالقاهرة وهي ": ميدان تريومف ومتفرعاتة – ميدان سانت فاطيما ومتفرعاتة – ميدان الحجاز – شارع فريد سميكة ومتفرعاتة – شارع عمار بن ياسر ومتفرعاتة - ميدان هليوبوليس – شارع محمد فريد – جامع الفتح".

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .