شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين: مذكرة تفاهم لضخ 3 مليار جنيه استرلينى استثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الاثنين، وعلى رأسها إعلان وزيرة التخطيط توقيع مذكرة تفاهم لضخ 3 مليارات جنيه إسترلينى استثمارات فى مصر، وتوقعات شعبة السيارات بتراجع أسعار السيارات نتيجة لاستمرار تراجع الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الآتية.

وزيرة التخطيط: مذكرة تفاهم لضخ 3 مليارات جنيه إسترلينى استثمارات فى مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”، أن إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية الكبرى، صندوق استثمار "أكتيس" وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات.

"القومي للأجور" يناقش مقترح رفع الحد الأدنى 2000 جنيه للقطاع الخاص

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا بحلول منتصف فبراير المقبل، من أجل استكمال المناقشات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاعي العام والأعمال العام والخاص، متوقعا التوصل إلى الصيغة المبدئية والتصور الخاص بالحد الأدنى.

اونكتاد: مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال 2019

أكدت منظمة اونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، فى تقرير أصدرته، اليوم الاثنين، فى جنيف حول الاستثمار فى العالم لعام 2019 أن مصر جاءت كأكبر متلق للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا بزيادة قدرها 5٪ فى التدفقات إلى 8.5 مليار دولار.

"النقد الدولى" يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمى وفى المقدمة تركيا

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خفض صندوق النقد الدولى، توقعاته، بشأن نمو الاقتصاد العالمى للعامين الجارى والمقبل، مقارنة بتقديرات سابقة صادرة فى شهر أكتوبر الماضي، متأثرا بضعف أداء بعض الاقتصادات الناشئة.

عضو شعبة السيارات: استمرار هبوط الدولار ينذر بخفض الأسعار خلال 2020

أكد أيمن الأبيض عضو شعبة السيارات السيارات، أن الفروق فى أسعار الدولار منذ بداية العام إلى الآن غير مؤثرة حتى هذه اللحظة فى سعر الموديلات المختلفة، مشيرا إلى أن السعر المنخفض للدولار الذى يؤثر على حركة وخطط تسعير السيارات لا يمكن أن يقل عن جنيه أو أكثر.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بمبيعات عربية وأجنبية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه.

معيط: انتهينا من قانون المالية العامة الجديد وتسليمه لمجلس الوزراء اليوم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الوزارة انتهت من قانون المالية العامة الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمه إلى مجلس الوزراء اليوم وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التشريعية للبدء في تطبيقه في أقرب وقت.

وزير المالية: رصيد الأجانب في الأدوات المالية الحكومية يبلغ 22 مليار دولار

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن رصيد الأجانب في الأدوات المالية الحكومية في النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 22 مليار دولار، مشيرا إلى أن رصيد الضمانات الحكومية سجل 15% من إجمالى الناتج المحلي مقابل 20% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.