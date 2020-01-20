شركة العاصمة الإدارية: تقرير دورى على المطورين والشركات للتأكد من الالتزام بمعدلات التنفيذ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تتابع بصفة مستمرة وبشكل دورى كافة الشركات العقارية الحاصلة على أراضى داخل المشروع. Advertisements وأوضح المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن كافة المطورين العقاريين العاملين في المشروع يتقدمون لشركة العاصمة، بتقرير فنى يتضمن معدلات وأسلوب التنفيذ كل 3 أشهر ويتم مراجعة تلك التقارير بمعرفة القطاعات المعنية بالعاصمة الإدارية. وأكد العميد خالد الحسينى، أنه لا مجال لعدم الالتزام فى أى قطاع من قطاعات العمل داخل العاصمة الإدارية، وأن كافة الشركات ملتزمة بالجدول الزمني الخاص بتنفيذ المشروعات، وبالمعايير والمواصفات التى تحددها العاصمة الإدارية.

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