شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 20-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 20-1-2020، وجاءت أبرزها البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه.





إيقاف تداول 8 شركاتوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، المصرية للدواجن، العامة لصناعة الورق-راكتا، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقارى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.





البورصة تخسر 5.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 96.8 مليون ورقة مالية بقيمة 511.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.09% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.46%، والعرب على 11.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.11%.

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ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 30.5 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 6.1 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 872.2 ألف جنيه، 55.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13773 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1891 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 15801 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 5102 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1377 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 514 نقطة.

وارتفعت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.