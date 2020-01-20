شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للجنيه الإسترليني بعد تصريحات حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني على نحو طفيف أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم عقب تعليقات وزير المالية في المملكة المتحدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وذكر وزير المالية "ساجد جاويد" بأن بلاده لن تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ الخروج من التكتل الموجد رسميا في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الجاري.

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وأضاف "جاويد" بأن المملكة المتحدة لن تمتثل للقواعد التنظيمية الأوروبي مثل البقاء في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي بعد إتمام "بريكست".



ولم يتحدث رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أو أي مسؤول من حكومته حتى الآن عن كيفية إدارة الفترة الانتقالية بعد "بريكست" والتي ستنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما أنه لم يتطرق إلى السعي للحصول على صفقة مع بروكسل من عدمه.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.2984، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3016 وأقل سعر عند 1.2962.