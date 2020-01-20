شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد تعطل الإنتاج فى ليبيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، بفعل مخاوف تعطل إمدادات الخام من ليبيا ، بعد تعطل الإنتاج فى حقلين كبيرين في البلد العضو فى منظمة أوبك.

ارتفع خام برنت إلى مستوي 65.98$ للبرميل الأعلى منذ 9 كانون الثاني/يناير الجاري ، من مستوى إغلاق الجمعة عند 65.11$ ، وسجل أدنى مستوي عند 65.06 $.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن الإنتاج الصناعي فى الصين.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط العالمية حوالي 0.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل انحسار مخاوف تعطل إمدادات الشرق الأوسط ، وتسارع إنتاج الولايات المتحدة لمستوي قياسي جديد.

فى ليبيا قالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأحد إن حقلين نفطيين كبيرين فى جنوب البلاد شرعا فى وقف الإنتاج ،بعدما أغلقت قوات موالية لخليفة حفتر خط أنابيب رئاسي.

وتعطل الإنتاج الحالي ، بالتزامن مع الحصار المفروض على موانئ النفط الشرقية ، قد يؤدي إلى إخراج جميع إنتاج البلاد من النفط فى الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إنه إذا استمر توقف التصدير، فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام، وسيقتصر الإنتاج على حوالي 72 ألف برميل، نزولا من إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا خلال الفترة الأخيرة.