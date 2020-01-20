شكرا لقرائتكم خبر عن "الراجحي المالية" تتوقع أن تصل توزيعات أرباح أرامكو لـ80 مليار دولار في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى شركة الراجحي كابيتال، أن تصل توزيعات شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" إلى 80 مليار دولار في العام الحالي، مستبعدا أن يؤثر ذلك على الإنفاق الاستثماري لدى الشركة.

مشيرا في مقابلة مع قناة "العربية"، إلى أن أرامكو لديها القدرة الدائمة على الحفاظ على توزيعات أرباح مرتفعة مهما تراجعت أسعار النفط وحتى لو وصلت الى 40 دولاراً أمريكياً.

وأكد، أن "أرامكو" تستطيع تحقيق توزيعات أرباح على ملاكها بحوالي 63 مليار دولار، حتى بعد دفع رسوم الامتياز والتكاليف التشغيلية.

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وقيمت الراجحي المالية سهم أرامكو عند 35.7 ريالا للسهم.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).