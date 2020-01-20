شكرا لقرائتكم خبر عن "الكابلات السعودية" تحدد فترة مواعيد الاكتتاب بالأسهم المتبقية من الاكتتاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكابلات السعودية عن الاكتتاب في عدد 14.440 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 25 مليون سهم، بنسبة تغطية بلغت 57.76%.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة الأسهم المكتتب فيها 144.401 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

هذا وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

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وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

ومن المُقرر أن يبدأ الطرح المتبقي في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري، ويستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 23.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 15.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض حجم المبيعات في الربع الحالي وتم تعويضه جزئياً بهوامش الربح المرتفعة من أوامر البيع، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وانخفاض مصروفات التشغيل وتكلفة التمويل، بالإضافة إلى انخفاض حصة خسارة شركة زميلة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 74.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 133.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.