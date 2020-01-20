"السعودي الألماني" توقع اتفاقية تعاون مشترك مع شبكة مايو كلينك الأمريكية للرعاية الصحية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، عن اتفاقية تعاون بين شبكة مايو كلينك الأمريكية للرعاية الصحية ومستشفاها بمدينة الرياض.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن هذا التعاون يهدف إلى تحسين حياة المرضى وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية بجانب إمكانية بحث ودراسة الحالات الحرجة والنادرة مع الأطباء بمايو كلينك للوصول إلى نتائج جيدة دون الحاجة للسفر إلى الخارج.
وبحسب البيان، يأتي ذلك في إطار رؤية 2030 بتفعيل التعاون المشترك مع المؤسسات الصحية الدولية ذات السمعة العالية لترقية وتطوير الخدمات الصحية بالمملكة.
يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 33.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 20.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 60.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 141.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
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