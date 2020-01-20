شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الكويت الوطني" السنوية ترتفع 8%.. والإدارة توصي بتوزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبنك الكويت الوطني، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 0.8% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إنه حقق صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 99.1 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 98.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى العكس، تراجعت أرباح البنك التشغيلية إلى 140.3 مليون دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 147.2 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 401.3 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 370.4 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 8.2%.

وارتفعت إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 895.5 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 883.2 مليون دينار في 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 1.4%.

ويعود ارتفاع أرباح العام 2019 إلى زيادة إيرادات غير الفوائد وانخفاض مخصصات الائتمان وخسائر القيمة المضافة.

هذا وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019 بنسبة 35% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 35 فلساً للسهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بواقع 5% من رأس المال المصدر والمدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.