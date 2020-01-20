شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بريطانى: سوق الطاقة الشمسية بإفريقيا يقدر بنحو 24 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير بريطانى اليوم الاثنين أن سوق محطات الطاقة الشمسية بالقارة الإفريقية سوف ينمو بشكل ملحوظ ليصل حجمه نحو 24 مليار دولار أمريكى نتيجة تزايد معدلات الطلب على الطاقة بإفريقيا.

وأشار التقرير – الذى صدر على هامش قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بلندن اليوم – إلى أن إجمالى عدد انظمة الطاقة الشمسية التى بيعت بالقارة الإفريقية خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغ 5 ملايين نظام، متوقعا نمو سوق الطاقة الشمسية بإفريقيا خلال الأعوام القادمة مدعوما بزيادة معدلات الطلب على الطاقة والنمو المتسارع بتلك القارة.

وقال التقرير – الذى أصدرته مؤسسة "بيزنيس كونسلتانسى كلوس أدفيزورى" البريطانية - إن الطاقة الشمسية يمكن أن تسهم فى توفير إمدادات الطاقة بأسعار مناسبة بإفريقيا، لافتا إلى أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية تعد أداة فعالة لربط إفريقيا بدرجة أكبر من محطات الكهرباء التقليدية.

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وأضاف التقرير أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية ستعزز التحولات الاقتصادية الإفريقية، مشيرا إلى أن الطاقة تعد ركيزة التنمية الاقتصادية السريعة بإفريقيا.

ونقل التقرير عن رئيس مؤسسة أزورى سيمون برانسفيلد جارث قوله إن الطاقة الشمسية لديها القدرة على الوصول المنازل التي تتواجد بالمناطق النائية بإفريقيا وتوفر فرصة ربط تلك المناطق بالاقتصاديات الرقمية الحديثة.

كانت الحكومة البريطانية قد تعهدت مؤخرا بجعل الاستثمار في إفريقيا أولوية، مؤكدة رغبتها فى خلق شراكة جديدة مع إفريقيا ترتكز على التنمية والازدهار والأمن المشترك.

يذكر أن قضية تكنولوجيا الطاقة النظيفة بإفريقيا سوف تشغل حيزا كبيرا من المناقشات خلال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية.