شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون تتوقع حذف 4 شركات من المؤشر الرئيسى للبورصة أبرزها النساجون وكيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار بلتون، إنه من المقرر أن تعلن البورصة المصرية عن نتائج مراجعة فبراير 2020 النصف سنوية لمؤشرات EGX خلال الأسبوع الرابع من يناير 2020، على أن يتم إجراء تغيير فى المؤشر سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 فبراير 2020، مع بدء العمل بإعادة التوازن فى جلسة تداول يوم 30 يناير 2020.

وأوضح بلتون، فى تقرير بحثى، أنه يعتمد تقديراته على نسب السيولة وأسعار الأسهم ليوم 16 يناير 2020، ولكن لم تعلن لجنة مؤشر EGX30 التاريخ المحدد لاحتساب نسب السيولة والتسعير وبالتالى قد تختلف نتائج إعادة توازن مؤشر EGX30 عن تقديراته.

وتوقع بلتون، حذف 4 شركات من مؤشر EGX30 لعدم استيفاء معايير قيمة التداول مع إجمالى تدفقات نقدية خارجة تقدّر بـ 1,0 مليون دولار، والشركات المتوقع حذفها من المؤشر هى : النساجون الشرقيون (بوزن 1.3%، تدفقات نقدية خارجة: 0.6 مليون دولار) مصرف أبو ظبى الإسلامى (بوزن 0.5%، تدفقات نقدية خارجة: 0.2 مليون دولار)، شركة الصناعات الكيماوية المصرية (بوزن 0.4% وتدفقات نقدية خارجة: 0.2 مليون دولار)، شركة الحديد والصلب المصرية (بوزن 0.2% وتدفقات نقدية خارجة 0.1 مليون دولار).

فى الوقت نفسه، توقع بلتون، إدراج 4 شركات مع إجمالى تدفقات نقدية داخلة تقدّر بـ 1,2 مليون دولار، والشركات المحتمل إدراجها هي: سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (بوزن 1.3% وتدفقات نقدية داخلة: 0.6 مليون دولار) فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية (بوزن 1.0% وتدفقات نقدية داخلة 0.4 مليون دولار) ومجموعة بورتو القابضة (بوزن 0.3% وتدفقات نقدية داخلة: 0.1 مليون دولار) وشركة دايس للملابس الجاهزة (بوزن 0.1% وتدفقات نقدية داخلة 0.1 مليون دولار).

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كما توقع بلتون، احتمالية حذف 15 شركة من مؤشر EGX70 لعدم استيفاء معايير قيمة التداول مع إجمالى تدفقات نقدية خارجة تقدّر بـ 2,2 مليون دولار، وأبرز الأسهم المتوقع حذفها هى : سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (بوزن 4.6%، تدفقات نقدية خارجة: 0.9 مليون دولار) و بى إنفستمنتس القابضة (بوزن 1.6%، تدفقات نقدية خارجة: 0.3 مليون دولار) والدلتا للسكر (بوزن 1.0% وتدفقات نقدية خارجة: 0.2 مليون دولار).

كما توقع إدراج إجمالى 15 شركة مع إجمالى تدفقات نقدية داخلة تقدّر بـ 2.3 مليون دولار. وأبرز الأسهم المحتمل إدراجها هي: النساجون الشرقيون (بوزن 4.5% وتدفقات نقدية داخلة: 0.8 مليون دولار) و راميدا (بوزن 2.5% وتدفقات نقدية داخلة 0.5 مليون دولار) و سهم أبو ظبى الإسلامى (بوزن 1.8% وتدفقات نقدية داخلة: 0.3 مليون دولار).

وبالنسبة لمؤشر EGX100 ، توقع بلتون، إدراج إجمالى 12 شركة من المؤشر لعدم استيفاء معايير قيمة التداول مع إجمالى تدفقات نقدية خارجة تقدّر بـ 0.8 مليون دولار، وأبرز الأسهم المتوقع حذفها هى؛ بى إنفستمنتس القابضة (بوزن 0.4%، تدفقات نقدية خارجة: 0.2 مليون دولار)، والدلتا للسكر (بوزن 0.2% وتدفقات نقدية خارجة: 0.1 مليون دولار) والبنك المصرى الخليجى (بوزن 0.2% وتدفقات نقدية خارجة: 0.1 مليون دولار).

فى الوقت نفسه، توقع بلتون، إدراج إجمالى 12 شركة مع إجمالى تدفقات نقدية داخلة تقدّر بـ 1,1 مليون دولار، وأبرز الأسهم المحتمل إدراجها هى؛ فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية (بوزن 0.7% وتدفقات نقدية داخلة: 0.5 مليون دولار) وراميدا (بوزن 0.6% وتدفقات نقدية داخلة 0.4 مليون دولار) و العربية لإدارة وتطوير الأصول (بوزن 0.2% وتدفقات نقدية داخلة: 0.1 مليون دولار).