الدولار يواصل هبوطه أمام الجنيه المصري ويتراجع في 12 بنكاً

واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي في 12 بنكاً خلال تعاملات اليوم، حيث سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 15.80 جنيه للشراء، و 15.89 جنيه للبيع .

وسجل الدولار في بنوك (الأهلى ومصر) 15.76 جنيه للشراء، و 15.86 جنيه للبيع .

كما سجل الدولار في بنوك (عودة، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي "بيريوس ") 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك (الأهلي اليوناني، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي) 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك (المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي) 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع .

Advertisements

وقدم بنك البركة أعلى سعر شراء للدولار بقيمة 16.06 جنيه، بينما قدم البنك التجاري الدولي CIB أقل سعر بيع للدولار 15.83 جنيه.

وكان خبير أسواق المال، وائل عنبة، قد توقع تراجع سعر الدولار إلى 13 جنيها فى بداية عام 2021، مؤكدًا أن هذا هو سعره الطبيعي قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف عنبة، في تصريحات تليفزيونية أن تأثير سعر الصرف بدأ يظهر في بداية 2020 حيث فقد الدولار 20 قرشًا، مضيفًا أن الأسبوعين الماضيين شهدا إقبالا كبيرا جدًا على شراء السندات بالخزانة المصرية قدرت بـمليار و700 مليون جنيه.

وتوقع الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، استمرار تراجع الدولار، على أن يسجل خلال العام الجاري، ما بين ١٤ و١٥ جنيهًا.

وكشف عبدالعال في تصريحات صحفية سبب تراجع العملة الخضراء، حيث قال: "العام الماضى ٢٠١٩ شهد تحسنًا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى ٥.٦٪، وتراجع عجز الموازنة إلى ٨.٢٪، من الناتج المحلى، وانخفض مستوى الدين المحلى إلى ٩٠٪، وارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى ليتخطى حاجز الـ٤٥ مليار دولار بسبب زيادة التدفقات النقدية، وهى كلها أسباب تؤدى إلى تراجع سعر الدولار".

وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفى، أحمد شوقي، إن الدولار شهد خلال الآونة الأخيرة أكبر تراجع له منذ تحرير سعر الصرف فى ٢٠١٦، فى ظل توقعات بأن يكسر حاجز الـ١٥ جنيهًا بنهاية ٢٠٢٠.

وأشار الخبير إلى أن التدفقات النقدية الواردة من الدولار «الصادرات البترولية والغاز الطبيعى وغيرها» بلغت ٢٨٫٤٩ مليار دولار أمريكى للعام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، مقارنة بـ٢٥٫٨٢ مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها ٢٫٦٧ مليار دولار، بنسبة ١٠٪، وقد بلغت حصيلة الصادرات من الدولار ٢١٫٧٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، ويعد ذلك أحد أهم أسباب تراجع العملة الأمريكية.