شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصرى هولندى فى وضع استراتيجية لدعم وتطوير القطاع الخاص بتكلفة 3 ملايين يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غيرترود واجيمان منسقة تطوير القطاع الخاص بالوكالة الهولندية لتطوير المشروعات RVO، أن وزارة الخارجية الهولندية تقوم بتنفيذ مشروع لتطوير القطاع الخاص فى الدول ذات الأولوية للاستثمارات الهولندية من اجل تهيئة بيئة ومناخ الأعمال ليصبح اكثر جاذبية للاستثمار فى العديد من الاسواق الواعدة وفى مقدمتها السوق المصرية.

وأضافت "واجيمان"، أن الهدف من الشراكة المصرية الهولندية هو خلق قطاع خاص قوى بما يمثل حافز كبير للدخول فى شراكات وزيادة الاستثمارات المشتركة فى مختلف القطاعات، وذلك من خلال التعرف على متطلبات القطاع الخاص المصرى على المستوي القطاعى والقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار ونمو الأعمال بجانب الشهادات الدولية المعتمدة التى تحتاجها الشركات المصرية.

واضاف لويس مارتنز نائب رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الهولندية بالقاهرة، أن الهدف من اللقاء وضع تصور لاطلاق استراتيجية مشترك مع جمعية رجال الأعمال بغرض تطوير وتنمية القطاع الخاص المصري في اطار تخصيص وزارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ميزانية تقدر بـ 3 ملايين يورو لهذا الغرض خلال 3 سنوات والتي من الممكن أن تتضاعف حسب احتياجات ومتطلبات السوق المصرية.

وأشار مارتنز، أن العمل علي تطوير وتنمية القطاع الخاص فى مصر يأتى فى مقدمة أولوية برنامج الوكالة الهولندية لتطوير المشروعات بما يشجع دخول الاستثمارات الهولندية بقوة إلي مصر خلال السنوات المقبلة.

من جانبه رحب المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع هولندا في وضع تصور لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص المصري بأعتباره شريك رئيسى فى تنفيذ خطط واهداف الدولة القومية حيث يساهم بنسبة 70% من الناتج المحلي الاجمالي ويستحوذ علي 70% من فرص العمالة والتوظيف.

وطالب الشافعى، بأهمية التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا فى الصناعات المتقدمة فى هولندا ونقل التجربة الهولندية فى التعليم الفنى والتدريب المهنى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يعد قاطرة النمو والتنمية فى مصر لقدرته على خلق فرص جديدة للشباب بالاضافة إلى التركيز المشروعات التكنولوجية فى دعم قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجيستيات خاصة فى منطقة قناة السويس.

وأكد محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، على أهمية تعزيز ودفع التعاون المصرى الهولندى فى مجالات التعليم وخاصة التعليم الفنى والتدريب المهنى باعتباره الركيزة الاساسية لدعم القطاع الصناعى والإنتاجى للدول، مقترحا التعاون فى انشاء جامعات مصرية هولندية.

Advertisements

وقال الدكتور على القريعي، رئيس لجنة البيئة بالجمعية، أن التعاون مع هولندا فى برامج ادارة وترشيد المياه من اولويات خطط الدولة والقطاع الخاص المصرى خلال المرحلة الراهنة وهو يمثل محور هام للتعاون المشترك.

وأكدت جوس دورا فيعانى نائب رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، أن العلاقة بين مصر وهولندا في ادارة المياه والزراعة والتصنيع الزراعي وادارة المخلفات والمبيدات تمثل أولوية للقطاع الخاص ومصر بجانب التركيز علي التدريب المهني.

وقال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أن القطاع الخاص في مصر في حاجة لتعزيز التعاون مع هولندا في نقل التكنولوجيا والمعرفة في القطاعات المختلفة التي تخدم التنمية أكثر من الدعم المادى.

واضاف يوسف، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بدعم التكنولوجيا في الصناعة والتعليم الفني والتدريب المهني وهو يمثل محور هام للتعاون مع الوكالة الهولندية للمشروعات من اجل نقل الآليات المستحدثة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية ورفع مهارات الشباب وفق لاحتياجات ومتطلبات الصناعة وسوق العمل.

واشار المدير التنفيذي للجمعية، أن الحوار بين الجانب الهولندي وجمعية رجال الأعمال كان ايجابي في معرفة متطلبات القطاع الخاص للتطوير بالتركيز علي نقل التكنولوجيا اكثر من الدعم المالي وهو ما قد يغيير من فكر واستراتيجية الحكومة الهولندية في مفهوم المنح لبعض الدول ومنها مصر في احتياجاتها للمشاريع التقنية والفنية والتعليم المهني وبرامج التدريب أكثر من الدعم المالى.



جانب من الاجتماع



اجتماع جمعية رجال الأعمال مع الوكالة الهولندية