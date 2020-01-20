شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الخام السعودى إلى 7.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات رسمية اليوم الاثنين بأن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في نوفمبر 2019 إلى 7.37 مليون برميل يوميا من 7.06 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
أرقام التصدير الشهرية تقدمها السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودى) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
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