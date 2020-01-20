شكرا لقرائتكم خبر عن سعر نفط عمان يرتفع 33 سنتا ليسجل 65.68 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر مارس القادم اليوم 65.68 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 33 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي والذي بلغ 65.35 دولار ويبلغ معدل سعر النفط العماني تسليم شهر فبراير المقبل بلغ 65.49 دولارًا للبرميل مرتفعًا بمقدار 2.68 دولار للبرميل مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الجاري.

واليوم ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الاثنين، بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا مما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أي 1.11% إلى 65.55 دولار للبرميل بعدما وصلت إلى 66 دولارا للبرميل في وقت سابق وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير،وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أي 1% إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا أعلنت في بيان أمس الأحد، إنها قلصت الإنتاج فى حقلى الشرارة والفيل بعد أن أغلقت قوات تعمل تحت قيادة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبى) خط أنابيب ينقل النفط من هذين الحقلين وأضافت في البيان "تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن أفرادا من حرس المنشآت النفطية الذي يعمل تحت إمرة القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أغلقوا خط أنابيب الحمادة-الزاوية، مما اضطر المؤسسة إلى تقليص إنتاج النفط في حقلي الشرارة والفيل".