شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.24% بختام تعاملات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.24% رابحاً 20.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8469.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.15% خاسراً 161.80 نقطة ليغلق عند مستوى 7356.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 174.4 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 97 شركة، فيما تراجع 84 شركة.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.14%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.09%.

وجاء سهم "شاكر" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.73%، ثم سيسكو 4.71%، ثم المصافى بنسبة 3.83%، فيما جاء سهم "الخزف السعودى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.84%، ثم الخبير ريت بنسبة 2.71%، ثم أسمنت المدينة بنسبة 2.57%.

وفى سياق آخر أعلنت كل من شركة سوليدرتى السعودية للتكافل، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، عن توقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة، للدخول فى مناقشات فيما يتعلق بتفاصيل الشروط والأحكام لعملية الاندماج بين الشركتين.

وأوضحت الشركتان، فى بيانين لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أن مذكرة التفاهم، تتضمن بدء عملية التحقق والفحص للنواحى الفنية والمالية والقانونية والإكتوارية.

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واتفقت الشركتان بشكل مبدئى على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية، وطريقة القيمة الدفترية المُعدلة لحقوق الملكية، كما بنهاية عام 2019م، بعد إجراء التعديلات التى سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص.

وتتضمن الاتفاق، تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني، بشأن صافى الأصول المدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافلى المنقولة من بنك الجزيرة إلى الشركة، كما فى بداية عام 2020.

كما يتم تعديل القيمة الضمنية لكل من محفظة وثائق التأمين التكافلى لتأمين الحماية والادخار، الخاصة بشركة الجزيرة تكافل، ومحفظة وثائق التأمين التكافلى لتأمين الحماية والادخار المنقولة من بنك الجزيرة إلى الشركة، كما فى بداية عام 2020م.

واتفقت الشركتان على أن يتم احتساب نسبة التبادل ما بين مساهمى شركة سوليدرتى وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين، بحسب التاريخ المتفق عليه بين الطرفين والمحدد بنهاية عام 2019م.

وتم الاتفاق على أن تقوم شركة الجزيرة تكافل تعاونى عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمى شركة سوليدرتى مقابل كافة الأسهم المصدرة.