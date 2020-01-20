شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يحلق عالياً – تحليل – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مايكروسوفت (MSFT) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.56% بما يعادل 0.93 نقطة ليستقر السهم عند سعر 167.10 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيده اختراق مستوى المقاومة 166.35، ليستهدف مستوى المقاومة 175.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد