شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يواصل الارتفاع – تحليل – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ماكدونالدز (MCD) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.54% بما يعادل 1.13 نقطة ليستقر السهم عند سعر 211.98 دولار، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 209.26، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 215.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد