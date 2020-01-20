شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يتخطى مقاومة محورية – تحليل – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 182.60 ويستقر أعلاه، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.53% بما يعادل 0.97 نقطة ليستقر السهم عند سعر 183.23 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 182.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 190.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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