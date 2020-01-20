إكسون موبيل يعمق من خسائره – تحليل – 20-01-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إكسون موبيل (XOM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.38% بما يعادل -0.26 نقطة ليستقر السهم عند سعر 68.56 دولار، ويعاني السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 70.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 67.23.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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