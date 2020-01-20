شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، وسط استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 145.40، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.54% بما يعادل -0.79 نقطة ليستقر عند سعر 144.33 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 145.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 152.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه