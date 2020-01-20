شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المرتفع ، بالإضافة إلى توالي البيانات الإيجابية عن مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 97.73 نقطة الأعلى منذ 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.64 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.58 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.35% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم بيانات قوية عن قطاع الإسكان فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

Advertisements

يركز المستثمرين خلال الفترة الحالية على شراء العملات ذات العائد المرتفع، وبالأخص الدولار الأمريكي ،فى ظل انحسار المخاطر بالأسواق ،منها التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ،والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويدعم العملة الأمريكية أيضا ، توالي البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ،والتي تعكس متانة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ،ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي ،وقفزة كبيرة فى عدد المنازل المبدوء فى إنشائها والتي سجلت أعلى مستوي فى 13 عاما فى كانون الأول/ديسمبر.

تغيب اليوم البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة مع إغلاق الأسواق الأمريكية لقضاء عطلة عامة فى البلاد احتفالا بعيد مارتن لوثر كينغ.