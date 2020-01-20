شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيارات تكشف موعد هبوط الأسعار استجابة لخفض الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن هبوط سعر الدولار في 2020 لم يؤثر حتي الآن فى أسعار السيارات، لأن الهبوط لم يكن كبيرا لكن إذا استمر هذا التراجع ليصل جنيه مثلا في سعر الدولار، فمن الممكن أن تتأثر الأسعار وتشهد هبوط ملحوظ.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن عام 2019 شهد هبوطا ملحوظا في السيارات قياسا على 2018 ورغم ذلك حدث هبوط في مبيعات السيارات، لتتراجع من 192 ألف سيارة في 2018 إلي 180 ألف سيارة تقريبا في 2019، مشيراً إلى أن عدد من العوامل الحاكمة لسعر السيارات ليس الدولار فقط.

وتابع، أن المواطن كلما يشهد هبوط في سعر السيارات، فإنه ينتظر مزيد من الهبوط في الأسعار، ولكن مع حدوث أي زيادة في الأسعار، فإن المستهلك يلجأ إلي الشراء خوفاً من صعود آخر للأسعار.

Advertisements

وأشار إلى أن العام الماضي شهد تطبيق صفر الجمارك بالنسبة لاتفاقية الشراكة الأوروبية، بجانب هبوط أسعار الدولار، وحدث هبوط فعلي للأسعار لكن المبيعات تراجعت بصورة ملحوظة، لأنه كما ذكرت المستهلك ينتظر مزيد من الهبوط في الأسعار.

ويرى بلبع، أن الموعد الأفضل لشراء أى موديل جديد للسيارات ذات الماركات المختلفة، هو موعد ظهور الاصدار وطرحه بالأسواق، مضيفا" الماركات لا تظهر فى السوق دفعة واحدة، فكل موديل يظهر فى موعد ربما يكون بعيد عن الثانى بمدة كافية، لذلك أفضل شراء الموديل بمجرد طرحه فى الأسواق".

وبشأن إمكانية الانتظار لحين تراجع سعر الموديل الصادر فى السوق، قال بلبع لـ"الخليج 365"، إن الماركات العالمية لا تقوم بخفض الأسعار، بمجرد إصدار موديل جديد، لكن هناك عدة عوامل تؤثر على السعر لعل أبرزها فى مصر هو سعر العملة العملة الأجنبية، وهى العامل الأكبر المؤثر فى الأسعار.

وأشار بلبع، إلى أن الانتظار لحين صدور موديل جديد، ليس عاملا يساهم فى خفض السعر، ولو أن كل موديل يؤدى إلى خفض الموديل السابق له، لانتظر الجميع هبوط الأسعار ومن ثم القيام بعملية الشراء، لافتا إلى أن الموديلات الجديدة ليست دائما ما تحمل إمكانيات أكبر بسعر أقل، فكلما ارتفعت الإمكانيات الخاصة بالسيارة ارتفع معها السعر.