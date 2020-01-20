تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى، وسط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% خاسراً 11.18 نقطة ليغلق عند مستوى 6381.86 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% خاسراً 16.8 نقطة ليغلق عند مستوى 7123.87 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% رابحاً 0.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4909.41 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 160.9 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 7289 صفقة.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%.
وجاء سهم "شركة الأنظمة الآلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.60%، ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 9.21%، فيما تصدر سهم " شركة مجموعة الرأى الإعلامية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.07% ثم السينما الكويتية الوطنية بنسبة 6.73%، ثم شركة منازل القابضة بنسبة 5.80%.
وفى سياق متصل نجح سهم شركة بورصة الكويت فى تحقيق مكاسب سوقية بنسبة 54.9% خلال ثلاث جلسات فقط منذ تداوله رسمياً بسوق خارج المنصة المعروف بـ"أو تى سي"، وذلك منذ جلسة الأربعاء الماضى وحتى أمس الأحد.
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