شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تبحث إنشاء مراكز للتدريب على الألياف الضوئية خارج القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمى ليس فقط عبر ميكنة الوزارات والجهات الحكومية ولكن أيضا بتوفير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتنفيذ هذا التحول فى عدة ملفات خاصة بالإستراتيجية وكان اخرها ما تم الإعلان عنه بافتتاح مركز تدريب متخصص في تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية وذلك بمقر المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت فى وقت سابق، توصيل 33 ألف مبنى حكومى فى 27 محافظة بكابلات الألياف الضوئية وذلك بتكلفة تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه من موازنة الدولة، وذلك فى مدة تصل إلى 36 شهرا.

ويضم المركز الجديد 4 معامل متخصصة مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات المتقدمة وفقاً لأعلى المعايير الدولية في كافة مراحل التشغيل والتركيب والصيانة المختلفة لشبكات الألياف الضوئية، وذلك لكي تحاكـــي بيئة العمل الفعلية وهي: معمل تكنولوجيا (FTTH) والخاص بتوصيل شبكات الألياف الضوئية للمنازل، ومعمل للتدريب على الأعمال الخارجية بالمواقع، ومعمل للتدريب على شبكات الألياف الضوئية في مراكز البيانات، ومعمل الاختبارات.

وعلق الوزير قائلا: "افتتاح المركز يؤكد اننا ماضون في تنفيذ استراتيجية متكاملة لبناء مصر الرقمية على أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والتي تستلزم توافر شبكة عريضة من الألياف الضوئية وكذلك توافر كوادر بشرية مدربة وقادرة على بناء هذه الشبكة وادارتها وصيانتها وتأدية خدمات ما بعد تشغيلها عبر كافة المدن والمحافظات في ظل مشروعات الدولة لبناء منظومات رقمية ومدن جديدة بالإضافة الى انشاء العاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف بالقول" التكنولوجيا وحدها لا تكفي ولكن الأهم هو تأهيل الموارد البشرية القادرة على استخدام هذه التكنولوجيات وادارتها واستخراج ما بها من فوائد؛ مؤكدا على أنه تم الاتفاق على اقامة مراكز للتدريب على تقنيات الألياف الضوئية داخل منافذ التدريب التابعة للوزارة في المحافظات المختلفة في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اتاحة الفرصة للشابات والشباب في كافة أنحاء الجمهورية للالتحاق بهذه البرامج التدريبية؛ معربا عن سعادته بتوفير هذا التدريب المتخصص للشباب من ذوي القدرات الخاصة.

وتابع:" من المخطط أن يقوم المركز في المرحلة الأولى بتدريب وتأهيل ما يزيد عن 3000 متخصص في هذا المجال، من حملة المؤهلات المختلفة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يستمر التدريب لمدة أسبوعين متواصلين يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة من المركز تؤهله للحصول على فرصة عمل في هذا المجال في شركات الاتصالات في مصر".

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وكان الوزير قد قام بتسليم شهادات التخرج لعدد 20 مدربا اجتازوا البرنامج التدريبي المتخصص الذي تم بمعرفة شركة كورننج وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الالياف الضوئية' ليصبحوا نواة لمدربين مصريين محترفين يتولون عمليات التدريب كاملة بالمركز.

فيما علق مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، نتجه لتعميم التجربة على مستوى الدولة فى اكثر من مكان خارج القاهرة ونشر تلك المعامل المتخصصة فى التدريب على الألياف الضوئية بتكلفة متوسطة لتصل قيمة المركز الواحد الى نحو مليون جنيه".

وقال فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن إنشاء هذا المركز يأتى فى إطار التحول الرقمى والذى يعتمد بالأساس على توافر بنية تحتية تعتمد على كابلات الألياف الضوئية، وهو يعد من المشروعات الكبرى وبها توظيف ويركز على المتخصصين من الدبلومات الفنية والتعليم الفنى فى المدارس إذ أنه تدريب مهنى بالمقام الأول.

تم إنشــــاء هذا المركز بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، والمعهد القومي للاتصالات (NTI)، وذلك في إطار تنفيذ محاور استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وما تستلزمه من تطوير للبنية التحتية لزيادة ســـرعات الانترنت واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتوسع في تركيب شبكات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وإعـداد وتأهيل متخصصين في تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وذلك بهدف توفير المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين.