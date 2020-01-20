شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% رابحاً 0.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1642.65 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات التأمين والاستثمار والخدمات والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.4 مليون سهم بقيمة 689.1 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 30.80% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 7.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.30% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.65%.

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فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.64% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.25%.

وفى سياق متصل قال جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذى لبنك البحرين الوطنى، إنه بعد نجاح البنك فى زيادة إجمالى ملكيته لأسهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة تصل إلى 78.81%، مما يشكل زيادة فى حصته السابقة للاستحواذ والتى كانت تبلغ 29.06%، وسيتم تسليم مساهمى بنك البحرين الإسلامى الذين اختاروا العرض النقدى مستحقاتهم، إما عن طرق التحويل البنكى أو الشيك، فى حين سيتسلم المساهمون الذين قبلوا عرض تبادل الأسهم إشعار تحويل الأسهم من شركة البحرين للمقاصة.

وفى سياق آخر أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 85 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة)، فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 73.58 مليون سهم إلى 73.665 مليون سهم تمثل 3.324% من الأسهم الصادرة، بتاريخ 19 يناير الجارى.