شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.22% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% خاسرة 23.27 نقطة، لتغلق عند مستوى 10689.66 نقطة بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 120.2 مليون سهم بقيمة 272.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 5765 صفقة، وارتفع 20 سهماً، وانخفض 21 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.22%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.04%، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%.

وأعلن بنك قطر الأول، عن إفصاح تكميلى إضافى بشأن توقيع إحدى الشركات التابعة وهى شركة كيو أف بى فود أند بفريدجيز المملوكة له بالكامل عقد بيع مشروط لبيع كامل حصصها فى شركة الخدمات الغذائية والتى تبلغ 49% من إجمالى رأس المال، وهى أن رأس المال المدفوع للشركة محل العرض يبلغ 12 مليون ريال قطرى، وأن أعضاء مجلس إدارتها كل من مبارك القرون، وقيس الصالح، ومحمد السهلي، إلى جانب هلال جودة.

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وكان بنك قطر الأول، قد أعلن منتصف نوفمبر السابق، تلقى شركة كيو أف بى فود أند بفريدجيز المملوكة له بالكامل، عرضاً لبيع حصتها البالغة 49% فى شركة الخدمات الغذائية، وكان مقدم عرض الشراء المشروط هو مبارك القرون –قطرى الجنسية– المالك لـ51% للخدمات الاستهلاكية، برأسمال مدفوع 12 مليون ريال قطري.

وأوضح البنك أن المساهم يرغب فى شراء 5.88 مليون سهم، بقيمة 26 مليون ريال قطر، ليتم استحواذه على كامل الشركة الغذائية.

وطبقاً للبيان، فمن المتوقع استكمال الصفقة بحلول مطلع يناى 2022، على أن يقوم بتمويل الاستحواذ من قبل مصادره الشخصية دون استخدام أى تمويل بنكي.

وسجل قطر الأول خسائر فى التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بقيمة 299.79 مليون ريال، مقابل 425.54 خسائر الفترة المناظرة من 2018، بتراجع سنوى 29.55 %.