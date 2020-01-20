شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.42% بالختام بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.42% خاسراً 12.14 نقطة ليغلق عند مستوى 2850.95 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 138.3 مليون سهم محققة ما قيمته 178.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2468 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفض 12 سهماً، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.98%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.86%، ثم سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 2.19%.

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وتصدر سهم بنك الإمارات دبى الوطنى قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة وبلغت 28.7 مليون درهم بحجم تداول 2.1 مليون ورقة مالية، ثم سهم شركة إعمار العقارية بحجم تداول 6.7 مليون ورقة بقيمة 28.5 مليون درهم.

وفى سياق متصل أعلن بنك المشرق، عن انعقاد مجلس إدارة البنك يوم الاثنين الموافق 3 فبراير المقبل، للنظر فى المراجعة والموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والإطلاع على مستجدات أعمال البنك والموافقة حيث يلزم.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الإمارات للمرطبات، عن قبول استقالة عبد الله رحمة من عضوية مجلس إدارة الشركة.

فيما أعلنت شركة أمانات القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة فى اجتماعه أمس، على تشكيل لجنة إدارة الخاصة للنظر فى الاستحواذ المُحتمل على حصة استراتيجية فى مجموعة فى بى إس للرعاية الصحية خلال الفترة القادمة، على أن تتواصل اللجنة مع المجموعة فيما يتعلق بالصفقة، كما تتولى اللجنة تعيين المستشارين الخارجيين بخصوص الصفقة، تعيين مقيم مستقل لتقييم الصفقة، والتواصل والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئات والسلطات التنظيمية الأخرى والجهات الحكومية للحصول على كافة الموافقات اللازمة.