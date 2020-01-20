شكرا لقرائتكم خبر عن %9.4 زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحدث تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري بلندن حول تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019 ، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال هذه الفترة 1763.8 مليون جنية إسترليني وبنسبة زيادة بلغت 9.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

ولفت التقرير إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة قد بلغت نحو 720.8 مليون جنية إسترليني خلال الفترة يناير / سبتمبر 2019 مقارنة بما قيمته 680.8 مليون جنية إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8%، حيث تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لهذا السوق الهام خلال الثلاثة أعوام الماضية فى الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية والمنتجات بترولية، والأسمدة، والخضروات والفاكهة، والملابـس الجاهزة، والكيماويات غير عضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد واغطيه الارضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث.

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كما بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال الفترة يناير وحتى سبتمبر 2019 نحو 1043 مليون جنية إسترليني مقابل ما قيمته 931 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018، حيث تضمنت اهم بنود الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمعدات وآلالات، وبذور البطاطس، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والوقود المعدني والبترول، والخضروات، والبلاستيك ومنتجاته، والزيوت والنباتات العطرية، والمنتجات البلاستيكية.

وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر يبلغ ما قيمته نحو 5.348 مليار دولار تتركز في أغلبها بالقطاع الصناعي، حيث تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى عالمياً من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وقد ارجع التقرير ان سبب زيادة صادرات مصر للمملكة المتحدة يعود الي نجاح الجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجاري في لندن في تعريف المستهلكين بالدولة بالمنتج المصري، لافتا إلى جهود المكتب في معاونة المصدرين المصريين على النفاذ بمنتجاتهم إلى السوق من خلال تزويدهم بالدراسات التسويقية وترتيب لقاءات عمل ثنائية مع المستوردين بالدولة وتنظيم المشاركة المصرية بالعديد من المعارض المتخصصة التي يتم تنظيمها بالمملكة المتحدة ، فضلا عن إطلاق العديد من الحملات الترويجية للمنتجات المصرية التي شهدت تطورا كبيرة خلال الفترة الماضية .