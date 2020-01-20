شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن مستوياتها القياسية بفعل نشاط عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجلت فى الجلسة السابقة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 424.90 نقطة.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، وتصريحات إيجابية عن مفاوضات التجارة بين بروكسيل وواشنطن.

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تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع السلع المنزلية ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 0.8% ، وفى المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.3% ، بفضل صعود أسعار النفط بعد تعطل إنتاج ليبيا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.4% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي عند 3,329.88 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بحوالي 0.2% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.2% ، وفى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.1 % على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.