شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين بفضل نشاط مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل نشاط مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن ،وآمال الطلب الفعلي فى الصين قبل حلول السنة القمرية الجديدة ، ويكبح توسيع المكاسب ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,562.77$ الأعلى منذ 10 كانون الثاني/يناير الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,557.48$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,556.37$.

حقق المعدن الأصفر "الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بفضل نشاط مستويات الطلب.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.3% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ، مع تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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أدي هجوم صاروخي فى اليمن خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إثارة المخاوف الجيوسياسية مجددا فى منطقة الشرق الأوس ،وهو ما عزز جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن.

وفى الصين"أكبر مستهلك للذهب فى العالم" زادت عمليات الشراء الفعلي للمعدن النفيس ، قبل حلول السنة القمرية الجديدة فى البلاد.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.73 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي ،بفضل انحسار المخاطر حول الاقتصاد الأكبر فى العالم ، خاصة التوترات التجارية العالمية ،بالإضافة إلى بيانات قوية عن مبيعات التجزئة وقطاع الإسكان ، عززت ثقة المستثمرين بمسار نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بمقدار 19.33 طن متري ، فى ثالث زيادة يومية على التوالي ،وبأكبر زيادة يومية منذ يوم 21 حزيران/يونيو 2019 ، ليرتفع الإجمالي إلى 898.82 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي .