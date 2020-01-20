شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الصعود بفعل تعطل الإنتاج فى ليبيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، بفعل مخاوف تعطل إمدادات الخام من ليبيا ، بعد تعطل الإنتاج فى حقلين كبيرين في البلد العضو فى منظمة أوبك ، ويكبح المكاسب ارتفاع أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة ، فى علامة على احتمالات تسارع الإنتاج الأمريكي لمستوي قياسي جديد فوق 13 مليون برميل يوميا.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 59.61$ الأعلى فى أسبوع ، من مستوى إغلاق الجمعة عند 58.74$، وسجل أدنى مستوي عند 58.67$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 65.98$ للبرميل الأعلى منذ 9 كانون الثاني/يناير الجاري ، من مستوى إغلاق الجمعة عند 65.11$ ، وسجل أدنى مستوي عند 65.06$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.3% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن الإنتاج الصناعي فى الصين.

لكن على صعيد كامل تعاملات الأسبوع الفائت، فقدت أسعار النفط العالمية حوالي 0.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل انحسار مخاوف تعطل إمدادات الشرق الأوسط ، وتسارع إنتاج الولايات المتحدة لمستوي قياسي جديد.

فى ليبيا قالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأحد إن حقلين نفطيين كبيرين فى جنوب البلاد شرعا فى وقف الإنتاج ،بعدما أغلقت قوات موالية لخليفة حفتر خط أنابيب رئاسي.

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وتعطل الإنتاج الحالي ، بالتزامن مع الحصار المفروض على موانئ النفط الشرقية ، قد يؤدي إلى إخراج جميع إنتاج البلاد من النفط فى الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إنه إذا استمر توقف التصدير، فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام، وسيقتصر الإنتاج على حوالي 72 ألف برميل، نزولا من إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا خلال الفترة الأخيرة.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 14 منصة ، فى أول زيادة أسبوعية خلال شهر ،وبأكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 673 منصة ،و الذي يعد أعلى مستوى خلال 2020.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.