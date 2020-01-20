شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بعد اختبار المتوسط المتحرك 50 هذا الصباح، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 62.50 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 65.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط