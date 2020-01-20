شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليغطي الفجوة الصاعدة التي ظهرت اليوم ويستقر دون مستوى 59.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 57.40 كهدف رئيسي تالي، في حين يمثل الثبات دون 59.20 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.40 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط