شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته فوق مستوى 1554.10، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1575.90 مبدئياً، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1554.10 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1550.00 والمقاومة 1575.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد