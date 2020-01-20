شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تقديم التداولات السلبية ليستقر دون مستوى 1.3000، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.2920 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.2736 كهدف تصحيحي تالي، بينما سيبقى الاتجاه التصحيحي الهابط مسيطراً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3150 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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