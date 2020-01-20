شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الهابط ليستمر بالاقتراب من دعم القناة الصاعدة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بضرورة مراقبة السعر عند وصول مستوى 1.1065، حيث إن كسره سيدفع السعر إلى 1.0985 بشكل مباشر، بينما الصمود أمام الضغط السلبي الحالي سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه لاختبار مستوى 1.1180 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1040 والمقاومة 1.1160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط