بمشاركة الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار 2020 في لندن

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار 2020 في العاصمة لندن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتجمع القمة ممثلي الأعمال في بريطانيا وإفريقيا، والقادة والوفود الإفريقية، والمؤسسات الدولية، ورجال الأعمال الشباب، وتؤمن القمة صفقات استثمارية، كما ستعرض الخبرات التي يمكن لبريطانيا تقديمها للشركات الإفريقية الطموحة.

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وذكؤت صحيفة "اليوم السابع" أن القمة تلقي الضو على كون بريطانيا الشريك المفضل للقارة الإفريقية والمستثمر صاحب الأثر الأكبر، من حيث فرص العمل الجيدة والنمو والاستدامة، ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال القمة عن صفقات استثمارية جديدة بين مصر والمملكة المتحدة في قطاعات استراتيجية، من بينها الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والتصنيع.

وقالت السفارة البريطانية في القاهرة، في بيان لها، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة التعاون الاقتصادي والسياسي المتنامي بين البلدين، كما سيلتقي رئيس الجمهورية خلال زيارته دوق كامبريدج.

وقبل انعقاد القمة، قال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز، إن بلاده "تستجيب إلى دعوات الدول الإفريقية عندما توضح أنها بحاجة إلى شراكات ذات منفعة متبادلة تتجاوز حد المساعدات وتجذب استثمارات عالية الجودة من أجل تحريك عجلة النمو وخلق فرص عمل. يسعدني أن يسافر الرئيس المصري إلى المملكة المتحدة من أجل حضور قمة الاستثمار الإفريقية، حيث ستعمق زيارته العلاقات الاقتصادية والسياسية القوية بين البلدين."