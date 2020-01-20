شكرا لقرائتكم خبر عن Bt100 يكرم أصحاب الإسهامات الكبرى فى نمو الاقتصاد الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاحتفالية 3 مارس ..والإبداع والابتكار والتنمية المستدامة معايير اختيار الفائزين

تُعقد للعام الثالث على التوالي إحتفالية “bt100” والتي تٌعد الحدث الأكبر والأهم في الأوساط الاقتصادية يوم 3 مارس القادم، لتكريم عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف قطاعاته الإستثمارية والمالية والمصرفية المساهمة في نمو ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلي رموز مجتمع المال والأعمال ورجال الصناعة والتجارة.

يقوم بتقديم الجوائز الخاصة بالاحتفالية مجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة الخليج 365 وتنظمها شركة POD الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية، وتهدف الإحتفالية لتكريم أفضل 50 شركة ومؤسسة وشخصية ممن أثروا بشكل كبير فى دعم الإقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التي دعمت بها الشركات الناتج المحلي الإجمالي لمصر، من خلال لجنة التحكيم والتقييم الخاصة بالجوائز ، وتضم عدد كبير من خبراء الاقتصاد والشخصيات العامة، الذين تم اختيارهم استنادا على امتلاكهم لأفضل المعايير التي تعتمد على الدراسات والأبحاث السوقية التي تستخدم عدد من المعايير لتقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق المصري، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة قريبا لوضع قواعد اختيار الفائزين طبقا لمعايير الجائزة التي حددتها اللجنة المنظمة، للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

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وتأتي إحتفالية هذا العام، إستكمالًا لما شهدته النسختين السابقة، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسؤولى أكبر الشركات العاملة فى قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية.

وتُمنح الجوائز لعدد من القطاعات المختلفة، منها القطاع المالي، والصناعي، والقطاع العقاري، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي شهدت تطورا سريعا ساعد على المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، بالإضافة لتكريم الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية المبتكرة والحلول العملية والفعالة، إضافة لمنحها جوائز لأفضل مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات، وأفضل الشركات أداءً في البورصة المصرية، كما تمنح جوائز لأفضل الاتفاقيات والشراكات المستدامة بين القطاع الخاص والقطاع العام الذي انعكس بشكل إيجابي على أهداف الدولة في خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر 2030

الجدير بالذكر أن bt100 هو حفل توزيع الجوائز السنوي الذي تنظمه مجلة Business Today الرائدة في مصر، أول مجلة اقتصادية مصرية تصدر باللغة الإنجليزية، و تمتلك تاريخا عريقا يمتد لأكثر من 25 عاماً، استطاعت خلالها تكوين قاعدة كبيرة من مجتمع رجال الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمهتمين بالاقتصاد بشكل عام محلياً ودولياً، كما تقدم BT تقارير اقتصادية ومتابعة وافية لحركة الاستثمار بالسوق المحلي والإقليمي لتوفير رؤية واضحة لقرائها، وتسليط الضوء على العديد من الفرص الاقتصادية وأهم الاستثمارات كما يقوم بتنظيم الحدث شركة POD الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية.