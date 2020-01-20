شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير عالمى: تضاعف متوسط سرعات الانترنت الثابت بمصر 4 أضعاف فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحدث التقارير الصادرة عن مؤشرOokla Speedtest العالمي لقياس متوسط سرعات الانترنت، عن ارتفاع متوسط سرعة تحميل الانترنت الثابت في جمهورية مصر العربية لتصل إلى 26.5 ميجابت/ ث بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ث في ديسمبر 2018؛ وهو الأمر الذي يوضح تضاعف متوسط سرعات الانترنت في مصر 4 أضعاف خلال عام 2019؛ وبذلك تكون مصر في المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث تحسن متوسط سرعة الانترنت الثابت بنسبة 400% خلال عام 2019، كما أشار التقرير إلى تقدم مصر 34 مركزا مقارنة بشهر نوفمبر 2019.

كما تقدم ترتيب مصر 69 مركزا لتحتل المركز الـ 97 مقارنة بالمركز الـ 166 عالمياً في ديسمبر 2018، وتقدم ترتيبها 34 مركزاً لتحتل المركز الـ 6 مقارنة بالمركز الـ 40 على مستوى إفريقياً في ديسمبر 2018.

وهذا ونجحت مصر منذ منتصف 2018 في ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية المعلوماتية بنحو مليار و600 مليون دولار من أجل رفع كفاءة شبكة الانترنت وإحداث هذا التطور الملحوظ في شبكات الاتصالات، والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية والتي يعد التحول الرقمي أحد أهم أركانها؛ وفي هذا الصدد تم تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع الشبكة الدولية، والشبكة الرئيسية، وشبكات التراسل، وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتماداً على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف لليوم السابع فى 31 من ديسمبر الماضى، عن وصول متوسط سرعات الانترنت بمصر إلى 25 ميجابت/ث مقارنة بـ 7.5 فى بداية العام 2019 وذلك وفقا لتقرير Ookla العالمية، ما رفيع تصنيف مصر إلي السادس افريقيا كأفضل الدول بسرعات الإنترنت وفقا للتقرير العالمى، مقارنة لما كانت عليه في بداية العام حيث كانت تحتل المرتبة رقم 40 من 43 دولة.

Advertisements

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتج محلي يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل نحو 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6% في عام 2018/2019 مقابل نحو 14.1% في عام 2017/2018.

كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموا، و بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل 28.78 مليار جنيه في عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 24%، وبلغت نسبة مساهمةالقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4% خلال عام 2018/2019 مقابل 3.5% في عام 2017/2018.

كما بلغت إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 3.26 مليار دولار في عام 2017/2018 ، وتم تأسيس 1199 شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 986 شركة خلال نفس الفترة في العام السابق وبلغت رءوس أموال الشركات الجديدة مليار و575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 973 مليون جنيه خلال نفس الفترة في العام السابق.