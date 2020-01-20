شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: مجموعة طلعت مصطفى استجابت لطلبنا رعاية لاعبى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تفاصيل رعاية مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لعدد من اللاعبين المشاركين بأولمبياد طوكيو 2020.

وقال الوزير، إن الحكومة صممت برنامجاً لتأهيل اللاعبين للمشاركة بأولمبياد هذا العام، وأولمبياد 2024، يشمل تخصيص 124 مليون جنيه دعم رسمى من الوزارة لتأهيل اللاعبين، ودعم من القطاع الخاص لتوفير كافة الاحتياجات التى يحتاجها اللاعبين بالتعاون مع اللجنة الأولمبية للرياضة، سواء الاحتياجات من مدربين رياضيين أو متخصصين للتغذية والتأهيل النفسى، وهو ما يساعدنا على تأهيل اللاعبين على المستوى الأمثل.

وأضاف صبحى خلال مؤتمر توقيع المجلس القومى للرياضة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، مذكرة تفاهم لرعاية عدد من لاعبى المنتخبات القومية لأولمبياد طوكيو 2020، ظهر اليوم الاثنين، أنه تم التواصل مع مجموعة طلعت مصطفى يوم 1 يوليو الماضى، لتوفير الدعم للاعبين، نظراً للعلاقة الممتدة بين الوزارة والمجموعة على مدار الفترة الماضية، وكانت أبرز إسهاماتها تحمل المجموعة تكلفة تطوير مركزين للشباب بمنفلوط وبلبيس لتحويلهما من مراكز شباب إلى مراكز للتنمية المجتمعية حيث يتوافر بها مراكز تعليمية وثقافية وأسرية متميزة، وبالفعل وافقت المجموعة على تحمل رعاية الأبطال الرياضية، كجزء من المشاركة المجتمعية للمجموعة.

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وتابع صبحى، أن المجموعة ستتحمل رعاية 5 لاعبين مؤهلين لأولمبياد طوكيو 2020 وهم كلا من إيهاب عبد الرحمن بطل رمى الرمح، هايدى عادل لاعبة المنتخب الحديث، محمد عبد العال لاعب الجودو، عزمى محيلبة لاعب الرماية، عبد الرحمن عرابى لاعب الملاكمة.

وأكد صبحى، أن الدولة مهتمة بمنح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بالتنمية المجتمعية، كما تهتم بمنحها حقها فى الإعلان عن مساهمتها المجتمعية، مشيرا فى هذا الصدد أن المجتمعات المتقدمة حققت تقدماً بعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن الوزارة تطرح على القطاع الخاص المشاركة بخلاف مشروعات المسئولية المجتمعية، فى تطوير مراكز الشباب، وبالفعل بلغت الاستثمارات حوالى 900 مليون جنيه بنظم مختلفة للمشاركة سواء P.O.T أو P.P.P لتحقيق تبادل المنفعة دون التأثير على مستوى الخدمة.

وعن توقعاته لأداء اللاعبين المشاركين بأولمبياد طوكيو، بعد توفير الرعاية لهم، قال صبحى، إن متوسط تكلفة تأهيل اللاعب الأولميبى تبلغ 4 ملايين دولار، ورغم الدعم الموفر من القطاعين العام والخاص إلا أنه غير كافٍ، ونعد بالمنافسة على كافة الميداليات.