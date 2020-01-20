شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت: ندعم أبطال مصر للحصول على الميداليات الذهبية بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المجموعة استجابت لطلب وزارة الشباب والرياضة، لدعم رعاية عدد من اللاعبين المشاركين بأولمبياد طوكيو 2020، وخصصنا ميزانية مفتوحة للاعبين، لتوفير كافة الدعم لحصول أبطال مصر على الميداليات الذهبية بالأولمبياد، مضيفا أن المجموعة تتعاون مع جهات عديدة للمشاركة المجتمعية، وتخصص لها مئات الملايين من الجنيهات بهدف تحقيق التنمية المجتمعية، لإيمان المجموعة بأهمية تحقيق التكافل الاجتماعى.

وأشار "طلعت مصطفى"، خلال مؤتمر توقيع المجلس القومى للرياضة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، مذكرة تفاهم لرعاية عدد من لاعبى المنتخبات القومية لأولمبياد طوكيو 2020، ظهر اليوم الاثنين، إلى أنه بخلاف رعاية اللاعبين تتحمل المجموعة، تطوير مركزى شباب بمنفلوط بمحافظة أسيوط، بلبيس بمحافظة الشرقية، لتصبح على أعلى مستوى يماثل أفضل الأندية فى مصر، لافتا إلى أن دعم المجموعة لا يقتصر على النشاط الرياضى، إذ يمتد لتطوير شبكات الطرق الرئيسية مثل طريق السويس-القاهرة، ومشروع بشائر الخير لتوفير وحدات سكنية للطبقات الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات، وتمويل مستشفيات الأورام مثل معهد الأورام.

وتابع :"نحتفل خلال أيام باليوبيل الفضى لمجموعة طلعت مصطفى، بمناسبة مرور 50 عاماً على عملها بالسوق المحلى، ومثلما حققنا على إنجازات بمجال التطوير العقارى مثل إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، حققا بالمثل مساهمات فى التنمية المجتمعية".

ورداً على دور مجموعة طلعت مصطفى فى توفير دعم لقطاع التعليم، قال هشام طلعت، إن المجموعة تقوم بدور كبير فى تقديم الدعم للتعليم الفنى، والذى واجه ضعفاً خلال فترة سابقة، إذ تتولى المجموعة تطوير أكثر من مدرسة، وهناك نموذج أمثل للمدارس التى تطورها المجموعة وهى مدرسة محمد متولى الشعراوى الصناعية، والتى تأهل ألف طالب سنوياً، كما تتحمل تكاليف تدريبه وتشغيله بمشروعات المجموعة.

ومن جانبه أكد المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، أن دعم وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص، كافٍ طبقاً للخطة التى وضعتها اللجنة، ونعمل على توفير الإعداد السليم للمؤهلين للأولمبياد لتوفير الإعداد البدنى والذهنى والتوعية بالمنشطات، ووعد بمنافسة اللاعبين على الأولمبياد.

كما أكد حطب، أن مجموعة طلعت مصطفى إحدى أعمدة الاقتصاد المصرى، ودعمها لعدد من اللاعبين المشاركين بأولمبياد طوكيو يساهم فى إعداد اللاعبين على أعلى مستوى.

































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